شكرا لقرائتكم تساقط برد يومي الجمعة والسبت على 3 مناطق منهم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تساقط برد يومي الجمعة والسبت على مناطق الرياض والشرقية والقصيم.

سيول وبرد

وقال المركز في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: إن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول، يصحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وذلك يومي الجمعة والسبت.

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أمطار غزيرة

بدوره، أضاف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أمطارًا غزيرة في مجملها على الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، غدًا بمشيئة الله.

تساقط برد

وتابع القحطاني: يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، فيما تتركّز السبت على العاصمة الرياض.

تحذير

وأهاب متحدث المركز الوطني للأرصاد، بالجميع التقيد بتعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس.