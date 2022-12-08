شكرا لقرائتكم سابك تتجه للبتروكيماويات ببيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توصلت شركة “سابك” إلى اتفاق مع شركة روم هولدنغ المحدودة لبيع قطاع أعمالها الخاص بالنماذج الوظيفية؛ وذلك في إطار توجهها للتركيز على أعمال البتروكيماويات والمغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

مهام النماذج الوظيفية

ويتولى قطاع أعمال النماذج الوظيفية في (سابك) تطوير وتصنيع منتجات الألواح والأفلام البلاستيكية الحرارية الهندسية القائمة على راتنج بولي كربونيت لكسان عالي الجودة، التي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، بدءاً من البناء والتشييد، والإلكترونيات الاستهلاكية، مروراً بالديكورات الداخلية للطائرات والقطارات وصولاً إلى شاشات العرض.

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ويُمارس القطاع عملياته في 19 دولة، ولديه حوالي 700 موظف.

موعد الصفقة

وستُوقع الاتفاقيات النهائية بين الشركتين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التشاور مع مجالس العمل والنقابات المعنية في أوروبا، حيث إنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2024م، بعد اكتمال الموافقات التنظيمية وإتمام إجراءات اقتطاع أعمال النماذج الوظيفية من باقي عمليات (سابك).