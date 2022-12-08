إعلام 50 دولة يواكب القمم الثلاث في الرياض

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وتضم المراكز الإعلامية التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الماريوت 130 وسيلة إعلامية محلية وخليجية وعربية وعالمية يمثلون 50 دولة.كما تقدم المراكز الإعلامية للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم، خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية، والإنترنت المفتوح، والبث المباشر، إلى جانب 5 استديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث مباشرة، وأماكن المخصصة لإجراء المقابلات، والضيافة.
وتشارك وكالة الأنباء السعودية بجناح خاص في تلك المراكز لتقدم خدماتها الإعلامية المتمثلة في الخبر والصورة والفيديو إلى جانب إجراء المقابلات الحصرية، كما جهزت «واس» رابطا خاصا وباركودا لتقديم خدمة الصور بجودة عالية لجميع الإعلاميين المشاركين في القمة.
خدمات مقدمة للإعلاميين:
- خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية.
- الإنترنت المفتوح.
- البث المباشر.
- 5 استديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث.
- أماكن مخصصة لإجراء المقابلات.
- الضيافة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.