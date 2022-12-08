شكرا لقرائتكم خبر أبو الغيط: قمة الرياض حدث تاريخي لتحقيق الازدهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية يعد ثقلا كبيرا للعلاقات ويعكس الإرادة السياسية من الجانبين العربي والصيني، لكي تكون هذه العلاقات على هذا المستوى القيادي، معربا عن تمنياته بأن تستمر القمم بشكل دوري لكي نحافظ على زخم هذه العلاقات.

وأوضح أن زيارة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، هي حدث تاريخي بكل المقاييس ويعكس ثقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي، كما يمثل إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية، التي تشهد أزمات عالمية متوالية وممتدة الأثر، مما يحتم مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعّالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب، فضلا عن توظيف الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، العربي والصيني، لتحقيق الازدهار المنشود.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في تصاعد مطرد، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية قد ارتفع من نحو 36 مليار دولار وقت إنشاء المنتدى إلى حوالي 330 مليار دولار عام 2021، وهو رقم قابل للزيادة بإذن الله في ضوء الإرادة السياسية المشتركة لدى الجانبين التي تنعكس في انعقاد هذه القمة.

وتطرق إلى أوجه التعاون بين الجانب العربي والصين في ظل جائحة كورونا وجهودهم في مواجهة هذه الجائحة، قائلًا «جميعنا يعرف أن الأزمات تختبر الصداقة الحقيقية بين الشعوب والدول، وفي اختبار الجائحة أظن أن الصين والدول العربية نجحت بامتياز حيث شهدنا تبادلا واضحا للدعم والمساندة بين الجانبين، كل حسب إمكانياته، لمواجهة الوباء العالمي كوفيد-19، وجرى تبادل للأجهزة الطبية والتجهيزات والخبرات بين العديد من الدول العربية والصين منذ انتشار الجائحة وبروز خطرها العالمي».

تعكس الإرادة السياسية من الجانبين العربي والصيني

نعمل لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع الأزمات

توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق الازدهار المنشود

36 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العرب والصين