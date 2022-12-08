الخريف: 36 مليار ريال صادرات سعوديةغير نفطية للصين

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وأوضح أن التعاون بين الدولتين شهد نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية خلال عام 2021 نحو 36 مليار ريال، بينما وصلت واردات المملكة من الصين عن الفترة نفسها 112 مليار ريال، وتصدرت البتروكيماويات والمعادن قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين جاءت الآلات الثقيلة والالكترونيات، والمركبات وقطع الغيار كأبرز صادرات الصين إلى المملكة.ولفت إلى أن المشروعات المشتركة تحتل جزءا مهما من حجم التعاون بين البلدين، حيث يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشاريع مشتركة، وقد أبرمت الدولتان عدة اتفاقيات لإنشاء مشاريع مشتركة منها اتفاقيات وقعت أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير 2019 مثل، في العدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعة الدوائية وغيرها.
وبيّن أن مجال الاستثمار يحظى بنصيب وافر من حجم التعاون، حيث تستضيف مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، 7 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة تشمل: بلاستيك، ومعادن، وسيراميك، وخرسانة، وصناعات غذائية، بالإضافة إلى ما يقارب 10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ.
- 112 مليار ريال واردات سعودية من الصين.
- الصندوق الصناعي يمول 6 مشاريع مشتركة.
- المملكة تستضيف 7 مصانع صينية.
- 10 مصانع صينية أخرى في مرحلة التخطيط.
- 12 مشروعا للهيئة الملكية مع شركات صينية.
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