الذكير: الصين من أهم الشركاء التجاريين للمملكة

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وأشاد بنمو وتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين من بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من المملكة إلى الصين ما قيمته 36 مليار ريال خلال عام 2021م، وأهم قطاعات الصادرات السعودية للصين هي «البتروكيمياويات» التي بلغت 31.7 مليار ريال، و»المعادن» التي بلغت 2.0 مليار ريال.وأبان أن رؤية المملكة 2030 منحت أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين دافعا اقتصاديا مميزا يعزز من مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل الوطني عبر زيادة حصة القطاعات غير النفطية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، منوها بأن الرؤية أسهمت في فتح مجالات عدة لاستثمارات عملاقة متبادلة في مختلف القطاعات.
وتناول الدور الذي تؤديه هيئة تنمية الصادرات السعودية في زيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتسخير كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهم مستهدفات رؤية 2030:
- تنويع مصادر الدخل الوطني.
- زيادة حصة القطاعات غير النفطية.
- تعزيز الصادرات غير النفطية.
- فتح مجالات عدة لاستثمارات عملاقة متبادلة.
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