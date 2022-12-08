شكرا لقرائتكم خبر زيارة إثرائية ثقافية لمعرض الوحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة بشاير البنيان أن الزيارة تهدف إلى إثراء تجربة المنسوبات بتنظيم عدد من الزيارات لمعرض الوحي ضمن مشروع حي حراء الثقافي بمكة المكرمة لمشاهدة قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام.كما أشارت مديرة إدارة العلاقات العامة نوف هوساوي أن أثر هذه الزيارة كان تفاعليًا ومثمرًا وثريًا باكتساب الكثير من المعرفة والمعلومات القيمة التي تركت أثرا إيجابيا في نفوس المنسوبات.
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