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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية برئاسة الحرمين زيارة إثرائية ثقافية لمعرض الوحي ضمن مشروع حي حراء الثقافي بمكة المكرمة لمنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة بشاير البنيان أن الزيارة تهدف إلى إثراء تجربة المنسوبات بتنظيم عدد من الزيارات لمعرض الوحي ضمن مشروع حي حراء الثقافي بمكة المكرمة لمشاهدة قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام.

كما أشارت مديرة إدارة العلاقات العامة نوف هوساوي أن أثر هذه الزيارة كان تفاعليًا ومثمرًا وثريًا باكتساب الكثير من المعرفة والمعلومات القيمة التي تركت أثرا إيجابيا في نفوس المنسوبات.