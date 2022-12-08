شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر الدولي يوصي بإنشاء مواقع تتسم بالاعتدال لمواجهة الإرهاب الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع ضرورة إبراز جهود المملكة في مكافحة الفكر المتطرف بجميع أشكاله، أوصى المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني 2022، الذي عقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في بيانه الختامي، بتكثيف الجهود العلمية البحثية المختصة في معرفة أساليب الإرهاب الالكتروني وأهدافه وأسبابه وسبل مواجهته، محليا وإقليميا وعالميا، وإنشاء مواقع الكترونية على مستوى الأفراد والهيئات، تشرف عليها شخصيات تتسم بالوسطية والاعتدال.

جاء ذلك، خلال ختام أعمال المؤتمر، أمس، الذي استمر يومين، وقدم فيه أكثر من 60 بحثا حول الإرهاب الالكتروني.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، توصية بإعداد خطة علمية شاملة متكاملة، للتحصين الفكري من الإرهاب الالكتروني، وإنشاء مراكز بحثية مختصة في مجال التطرف العقدي والإرهاب الالكتروني، ودراسة أسبابه وأهدافه وسبل مواجهته، وتكثيف الجهود في نشر العقيدة الصحيحة في المجتمعات الإسلامية، وتفعيل دور الدعاة والمرشدين والخطباء والأكاديميين، ووحدات التوجيه والإرشاد في الجامعات، والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة - ولا سيما الإعلام التقني - بتعزيز وتنمية الرقابة الذاتية لدى الشباب المسلم، لما لها من أثر عظيم في التحصين من الإرهاب الالكتروني.

كما دعا البيان إلى ضرورة سن التشريعات ووضع اتفاقيات دولية تحكم الفضاء الالكتروني، وتعزز أطر القانون الدولي الحالي، وإيجاد نموذج دولي موحد للنشاط الإجرامي المتعلق بجريمة الإرهاب الالكتروني، للتغلب على مشكلة تنازع القوانين، وعدم وضوح الاختصاص القضائي الدولي في مواجهة جرائم الإرهاب الالكتروني، وضرورة إنشاء الكيانات التنظيمية والرقابية المسؤولة عن تعزيز دور التصدي للإرهاب الالكتروني، وإنشاء معاهد الأبحاث والدراسات المشجعة والموجهة والداعمة لابتكار سبل واستراتيجيات المكافحة.

وشدد على ضرورة إعداد الكوادر العلمية، عن طريق المراكز المختصة والكراسي العلمية ودور الإفتاء، لمتابعة مظاهر الإرهاب الالكتروني، والرد على المخالف، وتفنيد الشبهات، وتطبيق الحدود الشرعية، والعقوبات التعزيرية على من يقترف أي جريمة إرهابية، بجميع أشكالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحث المؤتمر على إبراز جهود المملكة في مكافحة الفكر الإرهابي، بجميع أشكاله وصوره، والإشادة بهذه المجهودات وأثرها في كبح جماح التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع أفكاره ومصادر تمويله، على مختلف الأصعدة والمستويات، وبناء شراكة استراتيجية وطنية تجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات، ومراكز الأبحاث المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب الفكري، وبين الجهات المعنية بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي، وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.

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