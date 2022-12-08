شكرا لقرائتكم خبر حلول مبتكرة لرفع جودة الخدمات بـ«اكسبو الحج» يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الحج والعمرة تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «اكسبو الحج 2023»، مطلع يناير المقبل، في محافظة جدة، بهدف استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ويتضمن «اكسبو الحج»، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، وتقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، تحقيقا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويعد المؤتمـر والمعـرض بوابـة جاذبـة للمسـتثمرين لبنـاء شـراكات اسـتراتيجية مـع كافـة الجهـات المعنيـة مـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة وغيـر الربحيـة؛ حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم الوتيـرة المتسـارعة للتحول الرقمي وتطبيقات التقنيـة وتسخيرها فـي خدمـة ضيـوف الرحمـن، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات البشرية، والإمكانات المادية.

كما سيشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، وذلك بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، إضافة إلى السفراء والقناصل لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، مناقشة سبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أهداف المؤتمر:

