حلول مبتكرة لرفع جودة الخدمات بـ«اكسبو الحج» يناير المقبل

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ويتضمن «اكسبو الحج»، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، وتقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، تحقيقا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.ويعد المؤتمـر والمعـرض بوابـة جاذبـة للمسـتثمرين لبنـاء شـراكات اسـتراتيجية مـع كافـة الجهـات المعنيـة مـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة وغيـر الربحيـة؛ حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم الوتيـرة المتسـارعة للتحول الرقمي وتطبيقات التقنيـة وتسخيرها فـي خدمـة ضيـوف الرحمـن، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات البشرية، والإمكانات المادية.
كما سيشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، وذلك بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، إضافة إلى السفراء والقناصل لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، مناقشة سبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أهداف المؤتمر:
- جمع صناع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد.
- بحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة.
- تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية.
- استحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
- إثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى.
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