أمطار على المناطق مصحوبة بالبرد وجريان السيول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ اليوم وغدا، تشمل أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ومعظم محافظاتيهما.

وتمتد الحالة المطرية بحسب التوقعات، لتشمل منطقة الرياض، ومحافظات الزلفي، شقراء، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، القويعية والخرج، إضافة إلى المنطقة الشرقية ومحافظات الجبيل، النعيرية، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء، يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل، حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا، منطقة الجوف، سكاكا ودومة الجندل، الحدود الشمالية، رفحاء وعرعر.

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