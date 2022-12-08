شكرا لقرائتكم خبر أمطار على المناطق مصحوبة بالبرد وجريان السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمتد الحالة المطرية بحسب التوقعات، لتشمل منطقة الرياض، ومحافظات الزلفي، شقراء، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، القويعية والخرج، إضافة إلى المنطقة الشرقية ومحافظات الجبيل، النعيرية، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء، يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.وأشار التقرير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل، حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا، منطقة الجوف، سكاكا ودومة الجندل، الحدود الشمالية، رفحاء وعرعر.
نصائح الأرصاد:
- توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة.
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية.
- عدم محاولة تجاوز الأودية.
- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الإعلام ومواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على المناطق مصحوبة بالبرد وجريان السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.