شكرا لقرائتكم خبر إشراك المجتمع المحلي في تقديم حلول لتحديات 3 وجهات سياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحفيز رواد الأعمال المبتكرين في قطاع السياحة في المملكة للمشاركة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل التحديات، أطلقت وزارة السياحة برنامج «تحدي الوجهات السياحية»، في 3 مناطق رئيسة تشمل كل من العاصمة الرياض، الطائف والأحساء، والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية وتعزيز دورها في تحقيق رؤية المملكة.

ويتضمن برنامج «تحدي الوجهات السياحية»، مبدأ الابتكار المفتوح عن طريق إشراك المجتمع المحلي في تقديم حلول لتسعة تحديات لثلاث وجهات مستهدفة، وصولا لأفضل الحلول المبتكرة وخلق بيئة سياحية جاذبة للسياح والمستثمرين في تلك المناطق، كما يهدف البرنامج إلى مواكبة الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دعم المبتكرين، ورفع الوعي بالوجهات السياحية، والمساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال السياحية، ودعم أصحاب الحلول الخلَّاقة في قطاع السياحة، وإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنمية وتطوير الوجهات السياحية في جميع المناطق.

كما يتكون من ثلاث مراحل رئيسة في كل منها برنامج تدريبي يتم تنفيذه افتراضياً خلال يومين تدريبيين حيث سيجري خلال البرنامج، إعداد ورش عمل افتراضية لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تجارية، حيث سيجري اختيار أفضل الأفكار النهائية.

وسيجري نهاية البرنامج، تكريم أفضل الحلول المشاركة في الحفل الختامي المقرر إقامته في مدينة الرياض، بحضور جميع المتأهلين في البرنامج وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المستثمرين؛ لدعم وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المنظومة السياحية.

3 مراحل رئيسة في كل منها برنامج تدريبي:

دعم المشاركين لتطوير مهاراتهم في البحث والتحليل واكتشاف الفرص.

إكساب المشاركين مهارات التفكير الإبداعي وتوليد الحلول.

اختبار النماذج الأولية والتجهيز لإطلاق المشاريع الريادية المرشحة إلى السوق.

التحديات تشمل:

وجهة الرياض:

التقنيات الذكية لقطاع المأكولات والمشروبات

النقل الفردي

ابتكار تقنيات الرياضة والترفيه بما يضمه من إدارة التذاكر وإدارة الفعاليات والحشود

وجهة الطائف:

الثروة المحلية «الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية»

التجارب الريفية

حلول الضيافة

وجهة الأحساء:

القرى الفريدة «المساكن والخدمات المساندة»

الأطباق الشعبية

المنتجات المحلية بما فيها من الهدايا التذكارية