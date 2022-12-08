4 مبادرات لمكافحة التصحر والحد من الاحتطاب الجائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 4 مبادرات لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من الاحتطاب الجائر، تتضمن تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزيادة رقعة الغطاء النباتي للحد من التصحر وحماية الغابات عن طريق التسييح والتبتير، مع مبادرة السعودية الخضراء ومشروع الرياض الخضراء. وتشمل المبادرات تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته بتصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحر وزحف الرمال عن طريق مراجعة خطة التعامل الوطنية وتطوير نظام الإنذار المبكر وتطوير الإجراءات وتحديد النشاطات المسببة لها ووسائل مكافحتها ومنعها. وتتضمن أيضا تنفيذ استراتيجية المراعي عن طريق مراجعة خطة العمل للمراعي والغابات عبر تحديد خارطة واضحة لتنفيذ خطة العمل التي تتضمن إنشاء نظام الرعي بشكل دوري وتعزيز إنتاجية البذور والشتلات. أما المبادرة الرابعة فتشمل الاستراتيجية الوطنية للغابات بمراجعة وتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية وزيادة الرقعة الخضراء. وتتضمن أيضا تنفيذ استراتيجية المراعي عن طريق مراجعة خطة العمل للمراعي والغابات عبر تحديد خارطة واضحة لتنفيذ خطة العمل التي تتضمن إنشاء نظام الرعي بشكل دوري وتعزيز إنتاجية البذور والشتلات. أما المبادرة الرابعة فتشمل الاستراتيجية الوطنية للغابات بمراجعة وتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية وزيادة الرقعة الخضراء. أضرار قطع الأشجار والاحتطاب:





تدهور الغطاء النباتي.



تقلص إنتاج الأكسجين.



انخفاض إنتاجية الأراضي.



زيادة نسبة التلوث البيئي.



انخفاض مخزون المياه الجوفية.



زيادة خطورة التعرض للسيول.



التأثير السلبي على السياحة.



التأثير السلبي على خطط التنمية.



إجراءات أخرى لمكافحة التصحر:



زيادة الرقعة الخضراء.



المحافظة على التنوع الأحيائي.



الحد من آثار التصحر.



حفظ الموارد الوراثية النباتية.



الحفاظ على الموارد الطبيعية.



ابتكار الحلول الفعالة لمواجهة التحديات البيئية.



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