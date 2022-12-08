شكرا لقرائتكم جامعة بريطانية تمنح مبتعثًا سعوديًا درجة الدكتوراه بعد وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجَّه الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، فريقاً من الملحقية لحضور حفل تخرج طالب الدكتوراه الطالب الدكتور تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني من قسم الإدارة في جامعة برمنجهام، الذي وافته المنية قبل تخرجه .

وحضر حفل التخرج المستشار في الملحقية الثقافية في لندن الدكتور عبدالعزيز الردادي، والدكتور أحمد الصعب زميل الراحل القحطاني في مرحلة الدكتوراه، والمحامي زيد الفراج.

قد يهمّك أيضاً

رحيل القحطاني

وخيم الحزن، بالأمس على طلاب وطالبات جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عند إعلان تخرج زميلهم الدكتور تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني من قسم الإدارة بجامعة برمنجهام، حيث غيبه الموت قبل حصوله على الشهادة بسبب مرضه.

قبل يومين

من جانبه قال المحامي زيد الفراج صديق الفقيد، إنه تشرف باستلام شهادة صديق الطفولة الذي رحل بعد ان سلَّم الرسالة بيومين قبل وفاته، ولذلك تم إعفاؤه من المناقشة، وبحكم جودة الرسالة، قررت الجامعة أن الرسالة تستحق أن يمنح على أساسها درجة الدكتوراه.

حصل القحطاني على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 2003 تخصص العلوم السياسية، ودرجة الماجستير عام 2011 في تخصص موارد بشرية من جامعة إستيرلنج ببريطانيا، فيما حصل على الدكتوراه من 2015-2022 في تخصص الإدارة من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة برمنغهام البريطانية.