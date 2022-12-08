شكرا لقرائتكم السفير الصيني: هناك آفاق مشرقة للتعاون مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال السفير الصيني لدى المملكة لي تشنغ ون، إنه في السنوات الأخيرة عزمت كلٌ الصين والمملكة على التعاون في شتى المجالات وحققوا نتائج مثمرة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 تحقيق التنوع الاقتصادي وأهم وسائلها تدوير الصناعة.

آفاق مشرقة

وأوضح في حواره لـ”قناة الإخبارية”، أن الصين أكبر دولة صناعية في العالم، وتشكل قيمة إنتاجها الصناعية قرابة 30% من إجمالي العملية الإنتاجية، متوقعًا وجود آفاق مشرقة للتعاون بين الصين والمملكة في مجالات الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والسياحة وغيرها في المستقبل.