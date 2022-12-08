شكرا لقرائتكم ضبط 2262 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2262 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، لقيام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجراف يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

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عمل ميداني مكثف

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.