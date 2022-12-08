اخبار السعوديه

ضبط 2262 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم ضبط 2262 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2262 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، لقيام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجراف يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

عمل ميداني مكثف

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور ومخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا