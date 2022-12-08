شكرا لقرائتكم تقويم التعليم: وقف الخدمات الرقمية لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الخدمات الرقمية التي تقدمها سوف تتوقف مؤقتًا لوجود تحديثات مجدولة على الأنظمة.

وقف الخدمات الرقمية

وقالت الهيئة على حسابها بموقع “تويتر” إنه سعيًا منها لتطوير خدماتها الرقمية المقدمة فسيتم وقف الخدمات الرقمية مؤقتًا اعتبارًا من غد الجمعة الساعة 1، وذلك لوجود تحديثات مجدولة على الأنظمة.

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وأشارت إلى أن الخدمات الرقمية سوف تعود يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر.

نتائج اختبار القدرات

وفي سياق آخر، تفاعلت العناية بالمستفيدين التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استفسارات المواطنين.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر”، أن نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة (الورقي) سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن اختبارات القدرات العامة يتكون من 5 فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، وتتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كل من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.