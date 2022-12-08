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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية عن رفع تعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.

تعليق أسهم شركة تهامة

وقالت الهيئة في بيان لها إنه إشارةً إلى إعلان الهيئة بتاريخ 10/03/1444هـ الموافق 06/10/2022م بخصوص صدور قرارها بتعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (“الشركة”) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ والفقرة الفرعية (13) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م؛ وذلك نظرًا لإعلان الشركة بتاريخ 10/03/1444هــ الموافق 06/10/2022م عن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.

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إعادة التنظيم المالي

وأضافت أن الشركة أعلنت بتاريخ 13/05/1444هــ الموافق 07/12/2022م عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة. وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م، أصدرت الهيئة قرارها برفع تعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 17/05/1444هـ الموافق 11/12/2022م.