خادم الحرمين والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض،أمس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى بينغ سعادته بزيارة المملكة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات. عقب ذلك وقع خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان. كما حضره من الجانب الصيني عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية دينغ شيو شيانغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

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