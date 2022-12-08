مدير تعليم القريات يفتتح معرض إضاءات

وبدأ الدكتور الثبيتي الافتتاح بقص الشريط وجولة على أركان الفرق المشاركة بالمعرض وهي: "لنجعلها خضراء، و بيئتنا أجمل، وسلامتي،و السلامه المرورية، ودعم التقنية، وعطاء، ونخبة القريات، وفريق ساهم،
وارتقاء التطوعي،وفريق الخدمات الالكترونية".
وفي اختتام المعرض كرم الدكتور الثبيتي الفرق المشاركة واللجان مثنيا على الجهود المبذولة من قبل إدارة الموارد البشرية المنضمة للمعرض والفرق المشاركة وتحدث عن أهمية التطوع، وقال: إن العمل التطوعي يُكسب الأفراد الخبرة في مجال العمل، ويساهم في تعزيز مهارة التواصل والعمل الجماعي ومشاركة الاهتمام، بما يسهم في خدمة وطن الخير والعطاء، ودعا الدكتور الثبيتي الجميع على نشر ثقافة التطوع والتي من شأنها تقوية الروابط بين أفراد المجتمع الواحد بالتالي الانعكاس بالأثر الإيجابي على دوت الخليج.
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