شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري يكشف الستار عن قميصه الثالث بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثالث الذي سيرتديه فى الموسم الحالي بشكل رسمي، حيث جاء القميص الثالث حاملًا للون الذهبي، ليشهد قميص الفريق إختلافًا فى الألوان عن المواسم السابقة، فى حين حافظ الفريق على لونه الأحمر الأساسي، فى الوقت الذي جاء فيه القميص الثاني حاملًا للون الأسود.

وتناولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة القميص بعدما تم تسريبه بشكل مباشر منذ عدة أسابيع، الأمر الذي أثار الإستياء داخل مجلس إدارة الفريق الأحمر، خاصة أن الجماهير الحمراء كانت تتوقع هذا التصميم لقميص الفريق الثالث وتعلمه جيدًا.



القميص الثالث يثير جدل الجماهير!

وأثار القميص الثالث بالنادي الأهلي سخرية وإستياء قطاع كبير من الجماهير، والتى تري أن التصميم لا يليق بالمارد الاحمر وتاريخه الكبير، كما هو الحال بقميص الفريق الأساسي الأحمر، والذي لا يحمل أي أنواع الإبتكار من شركة أديداس المصممة، فى الوقت الذي أجتمع فيه الجميع أن القميص الاسود هو التصميم الافضل.



كولر يشكر الجماهير على الدعم المتواصل!

وحرص المدرب السويسري مارسيل كولر على توجيه الشكر للجماهير الحمراء على الدعم فى مباراة المحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تواجد الجماهير أثر بشكل إيجابي على الفريق فى إقتناص الثلاث نقاط، واعدًا الجماهير بالعديد من الإنتصارات فى الفترة المقبلة ومواصلة الصدارة.