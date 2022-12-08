شكرا لقرائتكم التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء منتجات الغسيل والتنظيف المنزلي لشركة ذا لوندريس (THE LAUNDRESS)، لسنة 2018 – 2022.

سبب الاستدعاء

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية عند التعرض لها.

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إيقاف الاستخدام فورًا

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التوقف فورًا عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد مبلغ الشراء.