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التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف

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شكرا لقرائتكم التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء منتجات الغسيل والتنظيف المنزلي لشركة ذا لوندريس (THE LAUNDRESS)، لسنة 2018 – 2022.

سبب الاستدعاء

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية عند التعرض لها.

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إيقاف الاستخدام فورًا

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التوقف فورًا عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد مبلغ الشراء.

الاستدعاء

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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