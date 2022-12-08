شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موقف دونجا من مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب نبيل عماد" دونجا"، نجم وسط الزمالك وصفقة الفريق الجديدة، قد تأكد مشاركته فى مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما تعافي اللاعب من إصابته الأخيرة التى لحقت به، ومن ثم من المتوقع أن يسجل اللاعب أولي مشاركته مع الفارس الأبيض أمام ناديه السابق.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز بالامس على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة، فى ختام الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث قفز الفارس الأبيض إلى المركز الثاني بإستعادته للإنتصارات مرة اخري، بفارق 4 نقاط فقط عن الأهلى المتصدر، مما أدخله المنافسة بقوة من جديد.



الزمالك وبيراميدز وصراع الوصافة!

ويخوض نادي الزمالك لقاء ناري أمام بيراميدز فى الجولة القادمة، حيث تأتي صعوبة اللقاء بسبب موقف الفريقين الحالي فى جدول الترتيب، وتساوي الفريقين فى النتائج وعدد النقاط، بجانب أن لقاء الفريقين لاطلما يشهد إثارة كبيرة بين الناديين، مما سيجعل الفريق الفائز ينفرد بالمركز الثاني ويزاحم الأهلى بشدى على صدارة الترتيب.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

ومن المقرر ان يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد القادم، فى الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.