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الرئيس الصيني يشكر ولي العهد على كرم الضيافة وحسن الاستقبال

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الرياض - محمد الوسيري - وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، الشكر لولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئيس جمهورية الصين، حيث رحب سموه في بدايته بفخامته في المملكة.

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مراسم استقبال رسمية

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي في قصر اليمامة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية ، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني، ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وأكد الرئيس الصيني على أن الصين تربُطُها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضورِ القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينيةِ الخليجية الأولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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