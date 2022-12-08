شكرا لقرائتكم زراعة صمام صناعي لمريض بالقصيم دون استخدام خيوط جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح فريق جراحي متخصص في القصيم من زرع صمام صناعي لمريض في عملية دون الحاجة لاستخدام الخيوط الجراحية استمرت ثلاث ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تدخل جراحي عاجل

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا ولله الحمد من إجراء التدخل الجراحي العاجل عقب أن حضر المريض المستشفى وهو يعاني من أعراض حالة تضيق في الصمام الأورطي الذي أثر بشكل كبير على نشاطه البدني فأصيب على إثرها ببدانة مفرطة وبعد القيام بالكشف الطبي اللازم على المريض تبين أن سبب معاناته وجود تضيق شديد في جذر الشريان الأورطي مصحوبًا بتضيق الصمام.

قد يهمّك أيضاً

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم أجرى خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2022م أكثر من 333 عملية قلب مفتوح للكبار من الجنسين.