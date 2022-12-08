شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مفاجئ.. زكريا الوردي يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك بالتراضي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي الأبيض، عن فسخ التعاقد مع النجم المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الزمالك، بعدما طلب الللاعب لعدم إستكمال تجربته الإحترافية بالفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن اللاعب لن يستكمل موسمه الأول مع القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس الزمالك أن قرار فسخ التعاقد جاء بناء على رغبة النادي، وليس له علاقة بأي قرار فني من قبل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، أو قرار إداري من قبل إدارة الفريق، ولكن اللاعب هو من أخبرهم بعدم قدرته على مواصلة اللعب داخل الفارس الأبيض خلال المرحلة القادمة.



الوردي يشكر الزمالك على فترته!

وحرص الوردي على التوجه بالشكر للاعبي وجماهير نادي الزمالك على الفترة القصيرة التي قضاها معهم، بجانب إحترام مجلس إدارة الفريق لرغبته فى الرحيل، مشيرًا إلى أنه كان يتمني إستكمال مسيرته مع الفريق، والمساهمة مع الفريق فى الحصول على الألقاب، الشئ الذي لم يحدث فى النهاية.



الوردي: تعرضت للضغط النفسي الشديد

وأكد الوردي أنه تعرض للضغط النفسي الشديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بدايته لم تكن موافقة مع الفريق، ليصبح اللاعب أسرع صفقة تغادر الفريق بعد أقل من 4 شهور فقط على التعاقد مع اللاعب، ليثير رحيله الجدل والعديد من التساؤلات لدي جماهير الكرة المصرية.