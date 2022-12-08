شكرا لقرائتكم وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رد وزير المالية، محمد الجدعان، على سؤال صحيفة “متابعات الخليج 365” حول التحسن الذي شهدته ميزانية المملكة مؤخرًا ورأي البعض أنه يعود بالدرجة الأولى لارتفاع أسعار النفط ولا يعكس نجاح جهود الحكومة في التنوع الاقتصادي.

قد يهمّك أيضاً

الإيرادات النفطية:

وقال الجدعان ردًّا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي عقب إعلان ميزانية 2023: إن الإيرادات النفطية نحمد الله تعالى كل يوم على ما أنعم على هذا البلد من خيرات يتم استغلالها بكفاءة عالية، مؤكدًا أن الإيرادات النفطية كان لها دور ولكن يود أو يؤكد أن السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية كان له دور كبير في تخفيف حدة التذبذبات في الإيرادات.

ودلل وزير المالية على قوله بأن الإيرادات غير النفطية كانت تشكل تقريبًا 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2016، ولكن هذا العام سيكون الضعف أي 16.9% تقريبًا، كما كانت الإيرادات النفطية كانت تغطي 90% من الميزانية وانخفض هذا إلى 65%.

الإصلاحات الهيكلية:

وشدد الجدعان على أن الإصلاحات الهيكلية كان لها دور مهم ومتنامٍ، متابعًا: “مع نمو الاقتصاد تنمو الإيرادات غير النفطية وتغطي الجزء الأكبر من الميزانية”.

ولفت كذلك إلى أن هناك شقًّا ثانيًا في إجابته على “متابعات الخليج 365“، وهو ما يتم الانفاق فيه؛ لأن الحكومة نفذت مبادرات متميزة في رفع كفاءة الإنفاق وتخصيص الإنفاق على الأولويات الإستراتيجية التي تُمكن من نمو الاقتصاد والقطاع الخاص وإيجاد فرص أعمال للرياديين، حيث إن هناك أكثر من 270 ألف منشأة تم إنشاؤها في 2022 فقط، وهذا يأتي بسبب فرص الأعمال التي تم خلقها بسبب المبادرات.

تركيز كبير:

وقال الجدعان: إن الحكومة تعمل بتركيز كبير لتوجيه الصرف على مشاريع وإسترايتجيات تحقق عائدًا وخدمة أفصل للمواطنين وفرصًا ونتائج للقطاع الخاص.