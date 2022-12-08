شكرا لقرائتكم تقنية للعثور على سيارتك داخل الموقف بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة، فيما يتعلق بسهولة العثور على سيارتك داخل موقف البجيري بمدينة الدرعية.

التفاصيل

وأظهر الفيديو المتداول، تقنية بسيطة وسهلة للعثور على سيارتك داخل الموقف، حيث يمكنك الضغط على الشاشة ثم كتابة رقم اللوحة ثم الضغط على صورتها فيحدد لك موقعها بالتحديد داخل الموقف.

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