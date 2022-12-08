الحافلات بين المدن تتصدر عقود النقل - #عاجل

بلغ إجمالي العقود المبرمة لمشاريع النقل العام الماضي 30 عقدا، في وقت تصدر مشروع تحرير سوق الناقلات بالحافلات بين مدن المملكة الأعلى بين العقود المبرمة، والذي بلغت تكلفته المالية 42.900.000.00 ريال.

تنافس الشركات

كشفت إحصائية الهيئة العامة للنقل، عن إبرام 30 عقدا في العام الماضي، في وقت تتنافس 30 شركة على تنفيذ مشاريع الهيئة الخاصة للنقل، والتي تم توقيعها بين أشهر 2 إلى 11 ميلاديا العام الماضي.

صدارة العقود

تصدر مشروع تحرير سوق الناقلات بالحافلات بين المدن أعلى قيمة مالية مبرمة بـ42.900.000.00 ريال، وحل مشروع استئجار السيارات للهيئة العامة للنقل وفروعها ثانيا بـ12.889.177.15 ريالا، ثم مشروع تقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الهيئة ثالثا بـ12.649.706.75 ريالا، ومشروع بوابة الخدمات المالية رابعا بـ8.947.000.00 ريال، ومشروع تحول رأس المال البشري لنظام العمل خامسا بـ8.823.260.30 ريالا، وجاء مشروع تقديم خدمات استشارية لإعداد إستراتيجية الهيئة سادسا بـ8.532.082.80 ريالا.

الأقل عقودا

استحوذ مشروع توفير هدايا للضيوف والشخصيات على أقل المشاريع بين العقود المبرمة بـ319.700.00 ريال، وحل مشروع تقديم خدمات إعلامية وتسويقية ثانيا بـ383.985.00 ريال، ومشروع إعداد سجل المخاطر ثالثا بـ425.500.00 ريال، ومشروع تطوير نظام الاتصالات الداخلية رابعا بـ496.936.85 ريالا، ومشروع تقديم الدعم والخدمات القانونية في القضايا خامسا بـ575.000.00 ريال.