شكرا لقرائتكم خبر رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية فرصة للتكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني «إن مشاركة العراق بالقمة (العربية - الصينية) لها أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومته الاقتصادية الجديدة مع العرب والخليجيين تحديدا».

وأضاف في تصريح صحفي أمس «إن قمة الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة وهي مناسبة مهمة وكبيرة، مفيدا بأن القمة (العربية - الصينية) هي دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول الجوار، وأن العراق يتطلع إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفقر».

وأوضح أن العراق سيكون منطقة تلاق وتكامل بين الشرق والغرب، لاسيما وأن موقعه الاستراتيجي يمنحه الحق بلعب دور كبير ومهم.