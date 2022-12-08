رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية فرصة للتكامل

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وأضاف في تصريح صحفي أمس «إن قمة الرياض تأتي تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة وهي مناسبة مهمة وكبيرة، مفيدا بأن القمة (العربية - الصينية) هي دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول الجوار، وأن العراق يتطلع إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفقر».وأوضح أن العراق سيكون منطقة تلاق وتكامل بين الشرق والغرب، لاسيما وأن موقعه الاستراتيجي يمنحه الحق بلعب دور كبير ومهم.
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