«تخصصي المدينة» ضمن أفضل 3 مشاريع في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المدينة المنورة ضمن أفضل 3 مشاريع في العالم، من قبل معهد إدارة المشاريع «PMI» عن فئة المشاريع الكبيرة والضخمة، والتي يتم اختيارها بناء على أفضل أداء لممارسات إدارة المشاريع المعقدة، والنتائج التنظيمية الفائقة، والتأثيرات الإيجابية على المجتمع.

ويأتي اختيار «تخصصي المدينة» ليعكس نُضج وكفاءة وفعالية ما وصلت إليه المنظومة الإدارية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال السنوات الماضية، وما يواكبها من الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه المشاريع للمجتمع في تقديم إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية؛ وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وكرم التخصصي ضمن أعمال قمة معهد إدارة المشاريع العالمية -منظمة عالمية غير هادفة للربح-، التي تهدف لتعزيز النجاح التنظيمي وتمكين المتخصصين في المشاريع وصانعي التغيير من تحقيق نتائج أفضل للشركات والمجتمع في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المنظمات ومحترفي المشاريع الذين قدموا خبراتهم ومواهبهم لتعزيز أداء إدارة المشاريع.

هذا وقد حقق «تخصصي المدينة» أخيرا جائزة «أفضل مشروع اجتماعي» للعام 2022 م والمقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI) في المملكة، وذلك ضمن أعمال قمة مكاتب إدارة المشاريع. يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، تبلغ مساحته 331000 متر مربع، ويسعى لتقديم أفضل وأجود خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

أسباب الحصول على الجائزة:

