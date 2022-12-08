وزير الخارجية يشارك في أعمال المجلس الوزاري الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، في أعمال الدورة الـ154 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. ورأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر البوسعيدي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وجدول أعمال (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، التي سيحضرها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وجدول أعمال (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، التي سيحضرها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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