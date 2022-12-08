شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: نقلة نوعية في العلاقات السعودية الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العلاقات بين المملكة والصين تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين الصديقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح أن المملكة ترتبط بعلاقات متينة وروابط استراتيجية وثيقة مع الصين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، مبينا أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نموا سنويا مستمرا في السنوات الخمس الأخيرة، مفيدا أن العلاقات في مجال الطاقة تشمل استثمارات مشتركة عديدة.

وأشار إلى حرص الجانبين على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، مؤكدا أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميا، موضحا أثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدا أن المملكة ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعول عليه.

وأكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تعد أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يشهد تطورا كبيرا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030م.

مجالات التعاون:

