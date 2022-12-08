تعزيز السلامة المرورية ومعالجة التشوه البصري بالطائف

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كما استكملت فرق العمل الميدانية دهانات الأرصفة في الطرق والميادين، والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية في كثير من المواقع، وصيانة 47 لوحة إرشادية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتعزيز السلامة المرورية، نفذت أمانة الطائف أعمال الدهانات للخطوط الأرضية في الشوارع بنحو 6230 مترا مربعا، ودهانات للأرصفة بـ6500 متر طوليا، وأعمال أرصفة بما يزيد على 3000 متر مربع، وتركيب بردورات جديدة لنحو 5300 متر طوليا.كما استكملت فرق العمل الميدانية دهانات الأرصفة في الطرق والميادين، والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية في كثير من المواقع، وصيانة 47 لوحة إرشادية.

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