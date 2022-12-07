شكرا لقرائتكم 189 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير المالية تخصيص مبلغ 189 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023.

ولفت الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2023 إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويًّا.

نمو الاقتصاد:

وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.