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189 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير المالية تخصيص مبلغ 189 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023.

ولفت الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2023 إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويًّا.

نمو الاقتصاد:

وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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