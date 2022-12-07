شكرا لقرائتكم الجدعان: الناتج المحلي سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى بتاريخ المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن إنجازات 2022 نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.

وتابع الجدعان، في مؤتمر صحفي له بعد إعلان ميزانية 2023، أن نمو الاقتصاد السعودي كان بنسبة 8.5% في 2022 والقطاع غير النفطي ينمو 5.9%.

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التضخم:

ولفت إلى أن التدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم، كما أن وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.

وكشف أن الناتج المحلي الاسمي لـ السعودية سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.