شكرا لقرائتكم خبر استفادة 638,86 مراجعا من التأهيل الطبي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



خدمات المركز





177,37 مراجعا في الربع الأول.



161,26 مراجعا في الربع الثاني.



153,29 مراجعا في الربع الثالث.



146,94 مراجعا في الربع الأخير.



105,15 مراجعا لطب التأهيل.



375,37 لخدمة للعلاج الوظيفي.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز التأهيل الطبي التابع للشؤون الصحية بمنطقة عسير خدماته لـ 63886 مراجعا خلال 11 شهرا من عام 2022، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية في الربع الأول 17737 مراجعا، وفي الربع الثاني 16126 مراجعا، وخلال الربع الثالث 15329 مراجعا.

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