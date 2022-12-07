دعم رواد ورائدات الأعمال لمواجهة التحديات بـ«تطوع بخبرتك»

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي، ومساندة وبناء قدرات المنظمات غير الربحية، ودعم رواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات والعقبات التي تواجههم.ويشارك في المبادرة الرئيس التنفيذي أحمد السويلم، ونائب الرئيس لقطاع النمو عبدالمحسن التركي، ونائب الرئيس لقطاع الاستراتيجية خالد حاجي، ونائب الرئيس لقطاع التطوير (المكلف) المدير العام للاستثمار الاجتماعي حمد الكلثم.
وتأتي هذه المشاركة إيمانا من المركز ومنسوبيه بأهمية التطوع، وسعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي الاحترافي، خلال تقديم الإرشاد والحلول التخصصية لجميع فئات المجتمع، وضمان استدامة العطاء الإنساني.
ويمكن للجميع الاستفادة من المبادرة بالتسجيل فيها، خلال الرابط المخصص، إذ تقام في مدينة الرياض، خلال يومي الأربعاء والخميس، الموافق 7 - 8 ديسمبر الجاري في الفترة من 2:00م وحتى 9:00م، في فندق الفيصلية بقاعة الأمير سلطان الكبرى.
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