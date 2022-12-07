شكرا لقرائتكم خبر عروض موسيقية ومنتدى إبداعي في أسبوع مسك للفنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن الأسبوع برنامجا حافلا على مدى ستة أيام من المعارض والعروض الفنية، والمنتدى الإبداعي، والدورات المختصة، وورش العمل وسوق الفن والتصميم، والعروض الموسيقية والأدائية وعدد من المعارض المصاحبة في جاليريات واستوديوهات تحتضنها مدينة الرياض، حيث يوفر فرصا ثمينة للمبدعين الصاعدين لتطوير ممارساتهم، كما تسمح للزائرين من حول العالم بالتفاعل مع المشهد الفني السعودي المزدهر.وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان أن المعهد يتطلع في نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون، إلى الاحتفاء بالفن والفنانين وتقديم محتوى فني ثري للجميع لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم في ظل استمرار نجاح برامج المعهد الرامية إلى المساهمة في تنمية قطاع الإبداع في السعودية وإثراء المحتوى والإنتاج الفني من خلال مجموعة من البرامج الداعمة.
وتتمحور فعاليات أسبوع مسك للفنون وأنشطته حول مفهوم الحنين، وكيفية تغلغله في ثنايا الفن والتصميم، بينما يتناول المنتدى الإبداعي الذي يقام يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري الذكريات والمشاعر ليطرح من خلالها حوارات تتطرق إلى الذاكرة الجماعية والتفكير بمساحات قيد الاستكشاف.
من فعاليات الأسبوع:
- مناقشة موضوعات تتعلق بالذاكرة والحنين في حوارات متعددة.
- دعوة للحراك لأرشفة وحفظ الذاكرة الجماعية، ومشاركة المعلومات.
- يوفر سوق الفن والتصميم جناحا مجانيا لـ80 فنانا ومصمما.
- معرض لمنحة مسك للفنون »سراب«.
- برنامج الإقامة المحلي في الرياض لتنمية قطاع الفن.
- صالون مكتبة الفن محطة التقاء لعشاق الأدب والفن.
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