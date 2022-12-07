شكرا لقرائتكم خبر عروض موسيقية ومنتدى إبداعي في أسبوع مسك للفنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفعاليات شائقة تتضمن عروضا موسيقية ومنتدى إبداعيا، انطلق «أسبوع مسك للفنون»، بنسخته السادسة في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ويستمر حتى 10ديسمبر.

ويتضمن الأسبوع برنامجا حافلا على مدى ستة أيام من المعارض والعروض الفنية، والمنتدى الإبداعي، والدورات المختصة، وورش العمل وسوق الفن والتصميم، والعروض الموسيقية والأدائية وعدد من المعارض المصاحبة في جاليريات واستوديوهات تحتضنها مدينة الرياض، حيث يوفر فرصا ثمينة للمبدعين الصاعدين لتطوير ممارساتهم، كما تسمح للزائرين من حول العالم بالتفاعل مع المشهد الفني السعودي المزدهر.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان أن المعهد يتطلع في نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون، إلى الاحتفاء بالفن والفنانين وتقديم محتوى فني ثري للجميع لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم في ظل استمرار نجاح برامج المعهد الرامية إلى المساهمة في تنمية قطاع الإبداع في السعودية وإثراء المحتوى والإنتاج الفني من خلال مجموعة من البرامج الداعمة.

وتتمحور فعاليات أسبوع مسك للفنون وأنشطته حول مفهوم الحنين، وكيفية تغلغله في ثنايا الفن والتصميم، بينما يتناول المنتدى الإبداعي الذي يقام يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري الذكريات والمشاعر ليطرح من خلالها حوارات تتطرق إلى الذاكرة الجماعية والتفكير بمساحات قيد الاستكشاف.

من فعاليات الأسبوع:

