7 آلاف متطوع في خدمة قاصدي المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 7000 متطوع في تقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد النبوي، خلال الأشهر الماضية، وذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لتفعيل دور العمل التطوعي، وتنفيذ الخطط التشغيلية خلال مواسم الحج والعمرة. وتشرف الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة شؤون المسجد النبوي على اعتماد الفرص التطوعية المستحدثة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لاستقطاب المتطوعين وتمكينهم من المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط الاستراتيجية لأعمال مختلف الإدارات. وعمل المتطوعون في 47 فرصة عمل تطوعية متاحة، قدموا خلالها أكثر من 350 ألف ساعة عمل على مدار 8 أشهر الماضية، شملت مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني، بعدة لغات، والمساندة في أعمال تنظيم الحشود والمشاة، والمجالات المتخصصة في الإسعافات الأولية، وقياس الأثر والتصميم، والعلاقات العامة. وعمل المتطوعون في 47 فرصة عمل تطوعية متاحة، قدموا خلالها أكثر من 350 ألف ساعة عمل على مدار 8 أشهر الماضية، شملت مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني، بعدة لغات، والمساندة في أعمال تنظيم الحشود والمشاة، والمجالات المتخصصة في الإسعافات الأولية، وقياس الأثر والتصميم، والعلاقات العامة.

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