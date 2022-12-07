بدء المرحلة الأولى لبناء مجمع الاستوديوهات بالعلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن «فيلم العلا»، التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق أعمال الإنشاءات لبناء مجمع الاستوديوهات، وذلك ضمن المرحلة التالية من خطط تطوير العلا، لتكون مركزا إقليميا لقطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى من المجمع البالغة مساحته 30 ألف م2، في الربع الرابع من 2023، وتشتمل المرحلة نفسها على استوديوهين بمواصفات عالمية، إضافة إلى مباني دعم الإنتاج والورش، ومبنى المؤثرات الخاصة (pyro/ sfx)، وآخرين للتموين والإدارة، واستوديو لعمليات التسجيل الصوتي، وسيكون المجمع على إطلالة شاملة عبر مساحة شاسعة تقدر بـ12 كلم2 مخصصة لمواقع التصوير الخارجي، والتي تبرز طبيعة العلا الفريدة.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة شارلين ديليون جونز «إن العلا مركز مزدهر للفنون والثقافة والتراث، مع تركيز كبير على قطاع الأفلام الذي يتم التخطيط له باهتمام كبير، ويجسد ذلك البدء بالمرحلة الأولى من مجمع الاستوديوهات الذي يعد جزءا من برنامج أكبر لتطوير البنية التحتية لقطاع الأفلام».

وبينت أن المجمع سيلبي الطلب المتزايد من قبل المنتجين الإقليميين والدوليين لتصوير أعمالهم في العلا، كما سيكون بمثابة مركز محوري للمنظومة الإنتاجية، وسيسهم في تنويع اقتصاد العلا، تماشيا مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

يذكر أن استراتيجية «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» تتضمن تعزيز حضور العلا على خريطة الإنتاجات العالمية، حيث تمنح فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصناع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية.

مجمع الاستديوهات بالعلا

