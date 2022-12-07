شكرا لقرائتكم خبر فك التزاحم خلف المقام.. و 10 دقائق لقاصدات الحرم بحجر إسماعيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع الزيادة المطردة في أعداد قاصدات بيت الله الحرام من المعتمرات والزائرات، كثفت إدارات ووحدات وكالة الشؤون النسائية نشاطها بصحن المطاف بالمسجد الحرام لفك التزاحم خلف المقام، وتسهيل تفويج القاصدات إلى داخل حجر إسماعيل وإخلائه كل 10 دقائق.

وقالت وكيلة الرئيسة العامة للشؤون النسائية نورة الذويبي لـ»مكة» إن وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ممثلة بكل من الوكالة المساعدة للحشود والتفويج النسائي والممرات النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية، قد كثفت من جهودها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام في جنبات البيت الحرام وأروقته، لا سيما في صحن المطاف، حيث تعمل الموظفات بالوكالة المساعدة للحشود والتفويج النسائي والممرات النسائية بكل كفاءة ومهنية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة، فيساهمن في تنفيذ الخطة المعتمدة لتفويج الحشود النسائية في منطقة حجر نبي الله إسماعيل، وذلك بتفويج القاصدات إلى داخل حجر إسماعيل ومن ثم العمل على إخلاء الحجر كل 10 دقائق مساهمة في تخفيف الكثافة البشرية بالمنطقة بحرفية عالية.

ونوهت إلى أن منسوبات الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية أدين دورا بارزا مع القطاعات الأمنية في فتح وإغلاق المصليات النسائية بمهنية عالية، وفي تنفيذهن للخدمات الجليلة للمعتمرات والزائرات ووفق آلية محددة، إسهاما في تحسين جودة الخدمات النسائية، ووفقا للخطط التشغيلية المعتمدة من قبل المسؤولين.

وأضافت الذويبي أن تواجد موظفات إدارة التوجيه والإرشاد بصحن المطاف له أثر ديني بارز على قاصدات البيت الحرام، حيث يقمن بأخذ نوبات في حجر إسماعيل عليه السلام بورديات أربع، مع أخذ جولات في صحن المطاف لإنهاء الملاحظات الدينية والتذكير بسنن ليلة الجمعة ويومها، إضافة إلى نشر باركودات إصدارات الرئاسة للقاصدات والإرشاد المكاني ومساعدة كل قاصدة تحتاج للعون في أي أمر قد يصعب عليها.

وحول الزيادة الملحوظة لموظفات الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية في صحن المطاف، أوضحت أنهن حريصات على التواجد بصحن المطاف وجنباته للإشراف المباشر على العاملات المتواجدات به ومتابعة سير عملهن، حيث يتواجدن في بدرومات المطاف والمصليات الافتراضية به، لمتابعة أعمال النظافة وآليتها من حيث الكنس والتطهير والتعقيم وترتيب المصاحف بالدواليب الخاصة بها، وكذلك حرصهن على توزيع العبوات المغلقة لماء زمزم ونشر الحافظات المزودة بماء زمزم المبرد وغير المبرد بالمصليات النسائية.

أبرز أعمال موظفات وكالة الشؤون النسائية

