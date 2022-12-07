تدريب كتاب السيناريو التلفزيوني العرب

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وتعد الورشة برنامجا مهنيا مبتكرا تم إنتاجه في جامعة USC للفنون السينمائية، لدعم الجيل الحالي من كتاب السيناريو التلفزيوني العرب وصانعي المحتوى في سرد القصص الترفيهية التي تضم الجماهير حول قضايا محلية مهمّة ومشتركة.كما قدم المشاركون نصوصا من خلال تطبيق أسلوب غرف الكتابة، إلى جانب تدريب متعمق في عرض الفكرة، تخرج منها أبرز الكتاب المحترفين وهواة ومبتدئون واصلوا همتهم إلى الاحتراف.
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