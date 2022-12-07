30 مليون مستفيد من الخدمات التطوعية في المسجد الحرام

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إذ أوضحت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين، أن إحصائية الخدمات التطوعية والخيرية والإنسانية المقدمة في المسجد الحرام، شملت برامج عدة أهمها: الإفطار، الضيافة للقاصدين، المظلات الشمسية، التطوع في المجال الخيري، والسقاية.وبينت الوكالة أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 1,213,540 ساعة، بمشارك جهات عدة، وصل عددها إلى 35 جهة تطوعية، في 17 مجالا تطوعيا، استفاد منها 29,597,552 مستفيدا.
من الخدمات المقدمة
- 5,915,193 وجبة إفطار صائم
- 15,041,325 ضيفا ببرنامج الضيافة للقاصدين
- 366,500 مظلة شمسية
- 5,917,344 مستفيدا من التطوع في المجال الخيري
- 2,357,190 عبوة ماء زمزم
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