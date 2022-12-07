شكرا لقرائتكم خبر 30 مليون مستفيد من الخدمات التطوعية في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 30 مليون شخص من الخدمات التطوعية والخيرية والإنسانية المقدمة في المسجد الحرام، من بداية 1441هـ وحتى نهاية ربيع الآخر من 1444هـ.

إذ أوضحت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين، أن إحصائية الخدمات التطوعية والخيرية والإنسانية المقدمة في المسجد الحرام، شملت برامج عدة أهمها: الإفطار، الضيافة للقاصدين، المظلات الشمسية، التطوع في المجال الخيري، والسقاية.

وبينت الوكالة أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 1,213,540 ساعة، بمشارك جهات عدة، وصل عددها إلى 35 جهة تطوعية، في 17 مجالا تطوعيا، استفاد منها 29,597,552 مستفيدا.

من الخدمات المقدمة

