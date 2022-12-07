تدشين معرض جدة للكتاب تحت قبة «سوبر دوم» اليوم

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ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض الذي يمتد إلى 17 ديسمبر، 100 فعالية تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى «حديث الكتاب» الذي يجمع القراء بنخبة من المؤلفين والكتاب المفضلين، فضلا عن ورش العمل، التي تستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، إلى جانب تخصيص منصات لتوقيع الكتب، وركن للمؤلف السعودي يشمل 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، جلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب.ويسلط معرض جدة للكتاب 2022 الضوء على القصص المصورة (الأنمي) وفن المانجا للرسوم اليابانية ، عبر تخصيص أجنحة تضم العديد من الفعاليات، منها مقابلة مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة لأشهر أبطال القصص المصورة ، بالإضافة إلى منطقة للطفل تتضمن مسرحا للطفل، وحكواتي لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وعروض وأنشطة تفاعلية، وعروض لأشهر الموسيقى التصويرية، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي سيؤديها أبرز الفنانين.
من فعاليات المعرض:
- إقامة أول مؤتمر للخيال العلمي في المملكة.
- إبراز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي.
- استضافة كتاب ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية.
- مؤتمر النشر الرقمي الأول من نوعه في المملكة
- صالة لتداول الحقوق، مخصصة للقاءات الفردية بين الحضور.
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