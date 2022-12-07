شكرا لقرائتكم خبر 359 طالبا يتنافسون في معارض أولمبياد إبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع وزارة التعليم، اليوم، المرحلة قبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023»؛ الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي تقام في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر الجاري، لاختيار الأفضل من بينها؛ للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع، والذي تنظمه «موهبة» سنويا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.

ويشارك في هذه المرحلة 359 من الطلبة المميزين بالمملكة، يمثلون 48 إدارة تعليمية، تأهلوا من مرحلة تصفيات الإدارات التعليمية والتحكيم الالكتروني للمشاريع، ويستعدون للمنافسة لنيل شرف تمثيل المملكة دوليا في معرض آيسف 2023 بالولايات المتحدة.

وتقام المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، بالتعاون بين «موهبة»، وإدارات تعليم الموهوبين بوزارة التعليم، ويستضيفها مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية في الرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام.