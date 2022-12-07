359 طالبا يتنافسون في معارض أولمبياد إبداع

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ويشارك في هذه المرحلة 359 من الطلبة المميزين بالمملكة، يمثلون 48 إدارة تعليمية، تأهلوا من مرحلة تصفيات الإدارات التعليمية والتحكيم الالكتروني للمشاريع، ويستعدون للمنافسة لنيل شرف تمثيل المملكة دوليا في معرض آيسف 2023 بالولايات المتحدة.وتقام المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، بالتعاون بين «موهبة»، وإدارات تعليم الموهوبين بوزارة التعليم، ويستضيفها مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية في الرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام.
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