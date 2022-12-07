استخراج الأحافير بمحمية الإمام تركي

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وأوضحت المحمية أن البرنامج يهدف إلى الكشف عن المزيد من الاكتشافات الجيولوجية؛ لحماية وتطوير التراث الجيولوجي والتاريخي الثمين في المملكة، ولإضافة وجهات سياحية مستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية استمرار جهودها في عملية استكشاف واستخراج الأحافير داخل نطاق المحمية، بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن إطار التعاون في استكشاف التاريخ الجيولوجي داخل نطاق المحمية.وأوضحت المحمية أن البرنامج يهدف إلى الكشف عن المزيد من الاكتشافات الجيولوجية؛ لحماية وتطوير التراث الجيولوجي والتاريخي الثمين في المملكة، ولإضافة وجهات سياحية مستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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