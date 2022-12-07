شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية سعودية صينية لتوطين تقنيات التشجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبد القادر، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيليون الصينية (Elion Saudi Co.)؛ للاستفادة من تجربة الشركة وخبراتها الواسعة في مجال التشجير واستصلاح البيئة الصحراوية بالصين، وتوظيف التقنيات المبتكرة التي تتمتع بها في تنمية الغطاء النباتي داخل المملكة؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء تعاون استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية العلاقات وتوطيدها، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستفادة من تجربة ELION إيليون في صحراء كوبوتشي في مجالات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتثبيت الرمال في المملكة وفقا لقواعدها وتشريعاتها.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز وتندرج في إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية مثل مجموعة إيليون الصينية؛ لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وكذلك المشاركة المحلية الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية.

مجالات التعاون المشتركة تتضمن:

