اتفاقية سعودية صينية لتوطين تقنيات التشجير

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وتهدف الاتفاقية إلى بناء تعاون استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية العلاقات وتوطيدها، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستفادة من تجربة ELION إيليون في صحراء كوبوتشي في مجالات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتثبيت الرمال في المملكة وفقا لقواعدها وتشريعاتها.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز وتندرج في إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية مثل مجموعة إيليون الصينية؛ لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وكذلك المشاركة المحلية الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية.
مجالات التعاون المشتركة تتضمن:
- إنشاء وتطوير مشاتل متخصصة.
- خدمات الاستشعار والتحليل عن بعد عبر الأقمار الصناعية.
- رصد ومتابعة انبعاثات المشاريع الزراعية بالمملكة.
- تجربة لاستخدام معرفة وتطبيقات شركة إيليون.
- استخدام النباتات المحلية في التشجير البيئي.
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