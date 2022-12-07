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توثيق محمية الملك عبدالعزيز عبر 8 مسارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - عبر 8 مسارات، وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ودارة الملك عبدالعزيز أمس، عقدا لتوثيق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف جمع المعلومات المرتبطة بنطاق المحمية، وتشمل روضتي الخفس والتنهات وصحراء الدهناء وهضبة الصمان، وذلك امتدادا لمذكرة التعاون الموقعة في يناير الماضي 2022م بين الهيئة والدارة.

ويأتي مشروع التوثيق مع الدارة ضمن إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتوثيق المقومات الطبيعية والتاريخية للمحمية، والتعريف بمسميات أوديتها وشعابها وروضاتها، وأبرز الحيوانات والنباتات والموارد الطبيعية التي تزخر بها، مما يسهم في المحافظة على الإرث التاريخي للمنطقة.

ومن المقرر أن تعمل دارة الملك عبدالعزيز في إعداد توثيق شامل للمحمية، ويشتمل النطاق التنفيذي للمشروع على مسارات رئيسة هي: الأودية والشعاب، والحياة الفطرية، والمواقع التاريخية، والدروب والمسارات، وتحديد أماكن الرعي قديما، والتوثيق التاريخي لزيارات الملوك والرؤساء، إلى جانب تخطيط اللوحات التعريفية للمواقع داخل المحمية، وتنفيذ كتاب تذكاري عن المحمية بعدة لغات.

مسارات مشروع التوثيق:


  • الأودية والشعاب.
  • الحياة الفطرية.
  • المواقع التاريخية.
  • الدروب والمسارات.
  • تحديد أماكن الرعي قديما.
  • التوثيق التاريخي لزيارات الملوك والرؤساء.
  • تخطيط اللوحات التعريفية للمواقع داخل المحمية.
  • تنفيذ كتاب تذكاري عن المحمية بعدة لغات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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