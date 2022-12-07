مسلسل نزيف الدماء يعود إلى شعار

عاد مسلسل نزيف الدماء يطل من جديد في عقبة شعار، الرابطة بين المحافظات التهامية «محايل وبارق والمجاردة» مع مدينة أبها، حيث شهدت الاثنين وقوع حادث مأساوي، بين حافلة مع مركبة قبل النفق الأخير في اتجاه النزول، ونتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تنوعت إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة حسب تصريح الهلال الأحمر بمنطقة عسير.

أزمة مستمرة

على الرغم من أن عقبة شعار تعتبر الشريان الحيوي الهام، بين مدينة أبها ومحافظات محايل وبارق والمجاردة وأهم طريق للشاحنات التي تعبرها يوميا بأعداد كبيرة، إلا أن أزمتها لا تزال مستمرة منذ عدة سنوات، وسط غياب الحلول الجذرية، وصيانة الطبقة الإسفلتية التي أصبحت متهالكة بسبب حمولة الشاحنات الزائدة فوق المسموح به، في ظل عدم وجود ميزان لقياس حمولة الشاحنات في أعلى وأسفل العقبة، الأمر الذي دفع سائقي تلك الشاحنات إلى مخالفة التقيد بالحمولة النظامية على الطريق.

من جانبه شدد فرع ⁧‫وزارة النقل‬⁩ والخدمات اللوجيستية بمنطقة عسير، على أن نسبة الإنجاز بعقبة نخلين شمال مدينة أبها‬⁩ بلغت 94 ٪، وهي تتميز بموقعها كطريق بديل لعقبة شعار‬⁩ بطول 14.8 كم وعرض 12 م، فيما تم الانتهاء من 7.6 كم منها.

طريق الشاحنات

يعد طريق عقبة شعار هو الطريق الوحيد في منطقة عسير، الذي تسلكه الشاحنات لنقل المواد البترولية والمواد الغذائية، وكذلك شاحنات الأعلاف ما بين عسير والمناطق الأخرى الموردة لهذه المواد، وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان، خلاف أن عقبة شعار تعبر الناقل الأقرب والأسهل بين مدينة أبها ومحافظات محايل عسير وبارق والمجاردة، التي تعد مشتى يرتاده الأهالي أثناء فترات الشتاء والعكس خلال فترات الصيف.

عقبة رديفة

استرجع عدد من المغردين في تويتر مؤخرا، حديثا لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في نشرة الرابعة على قناة العربية بتاريخ 10 / 3 / 2019، عن خطة استكمال بعض المشروعات التنموية في منطقة عسير، فيما يخص إنشاء عقبة نخلين لتكون رديفة لعقبة شعار، حيث قال أمير عسير خلال اللقاء «إن أي شيء يربط ما بين الحجاز الجبال المرتفعة والسهل التهامي بطريقة عصرية، فيها طريق مزدوج ويراعى فيه الأخطاء التي ارتكبت في العقبات الماضية، هو أمر مرحب به من أهالي منطقة عسير، لافتا إلى أن من يحدد نقطة بداية العقبة الجديدة هم المختصون في الطرق لمعرفتهم بالموقع الأفضل لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الجميل في الموضوع أن الوزير أعلن ولأول مرة عن خطة تنفيذ هذا الطريق المحوري الأساسي، وهو خبر مهم لأهالي عسير والمملكة بشكل عام». وأكد المغردون على أهمية العمل على إنشاء عقبة رديفة وبشكل عاجل، لتكون الذراع الثانية لعقبة «شعار العجوز»، التي مضى على إنشائها ما يقارب الـ 44 عاما ولا تزال كما هي على وضعها السابق منذ إنشائها، خلاف إنارتها فقط، مع تخصيص عقبة للشاحنات وأخرى للمركبات.

حلم يتبخر

في وقت سابق غرد حساب إمارة منطقة عسير بتاريخ 19 / 2 / 2017، عن إنشاء واعتماد عقبة رديفة لعقبة شعار وهي «عقبة قضى»، والتي تعد - حسب التغريدة- من المشاريع ذات الأولوية في المنطقة، ورغم فرحة الأهالي العارمة بهذا المشروع الحيوي إلا أنهم فوجئوا بأنباء إلغاء المشروع واستبداله بطريق آخر لا يحقق الآمال والطموحات، ولا يعالج المشكلة القائمة، حيث تبعد نقطة بدايته عن مدينة أبها وضواحيها وعدد من المحافظات بمسافة 70 كلم، وتبعد عن محافظة خميس مشيط المدينة التجارية لمنطقة عسير بأكثر من مسافة 100 كلم، بينما مشروع طريق «عقبة قضى» لا يبعد عن مدينة أبها وضواحيها المستفيدة سوى 12 كلم، ويعتبر هذا الطريق الأقرب والأسهل لأهالي المنطقة.

عقبة نخلين

طالب عدد من المغردين من سالكي طريق عقبة شعار، بسرعة تنفيذ مشروع عقبة نخلين والذي لم يتبق منه سوى مراحل الردم والسفلتة والرصف، بعد سنوات من العمل والتوقف في هذه العقبة لتكون رديفة، تخدم عقبة شعار التي أصحبت متهالكة ومزدحمة بالشاحنات بشكل مزعج جدا، رغم تحديد أوقات لعبورها إلا أن هذا الإجراء يعتبر وقتيا ولا يخدم المنطقة بشكل عام.

استكمال الازدواجية

يتطلع أهالي منطقة عسير العمل على استكمال مشروع الازدواجية، من أسفل عقبة شعار حتى نهاية المرحلة الأولى المزدوجة، والتي تعثر مشروعها منذ قرابة الـ 5 أعوام على الرغم من اعتماده في وقت سابق إلا أنه لم يستكمل، لافتين إلى أن آمالهم الكبيرة معلقة على إمارة منطقة عسير ووزارة النقل، باستكمال هذا المشروع الهام الذي يأملون أن يتم إعادته وطرحه من جديد، كونه لا يقل أهمية عن مشروع إصلاح العقبة أو إنشاء العقبة الرديفة، التي ينتظرها الأهالي منذ زمن بعيد، مؤكدين أن مشاريع التحسين وإعادة السفلته للجزء المتبقي بمسافة 19 كيلو مترا، وهو الطريق المفرد، غير مجدية في ظل بقائه مفردا وغير مزدوج، خصوصا مع ازدحام الطريق بالشاحنات والمركبات والتي تقطعه بأعداد كبيرة، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث المرورية والتي راح ضحيتها أشخاص أبرياء، ووقوع عدد من الإصابات الخطرة للناجين من تلك الحوادث.

صيانة وسفلته

كان حساب إمارة منطقة عسير قد غرد بتاريخ 12 / 9 / 2021، خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية للمنطقة، عن مشروع إصلاح ورفع مستوى خدمات طريق عقبة شعار على مرحلتين، هما مرحلة الاعتماد والطرح للمنافسة خلال الأيام القادمة وهي المرحلة الأولى بطول 14 كلم، وتمثلت في إعادة تأهيل لأعمال منفذة في السابق وهي عبارة عن أعمال كشط وسفلته لسطح الطريق، وإعادة دهانات وعوامل سلامة من إشارات ولوحات تحذيرية، وحمايات وحواجز خرسانية وحديدية للمناطق الخطيرة بالعقبة بتكلفة تبلغ «3.700.000»، فيما كانت المرحلة الثانية بطول 19 كلم تمثلت في «طريق مفرد» بأعمال كشط وسفلتة لسطح الطريق، وإعادة دهانات وعوامل سلامة من إشارات ولوحات تحذيرية، وحمايات وحواجز خرسانية وحديدية للمناطق الخطيرة بالعقبة، بتكلفة تقدر بـ «11 مليون ريال».

حوادث مأساوية

شهدت عقبة شعار العديد من الكوارث المأساوية، التي راح ضحيتها الكثير، وكان آخرها الحادث الذي وقع مساء أمس الأول، وراح ضحيته 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متوسطة إلى الحرجة، وفي 24 / 4 / 2021م وقع حادث تصادم شاحنة مع مركبة، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وفي 24 / 8 / 2021م تسبب حادث احتراق شاحنة وعدد من المركبات، في وقوع عدة وفيات بعد احتراقهم بداخلها وتعطل العقبة وخروجها عن الخدمة لعدة ساعات، وفي 18 / 1 / 2016م وقع حادث تصادم جيب يستقله عائلة مكونة من الأب والأم وطفلين بشاحنة وجها لوجه، ونتج عنه وفاة الأب والأم نتيجة إصاباتهما البليغة، وفي عام 1426هـ بلغ ضحايا السيول بالعقبة 24 شخصا و13 مصابا، وكذلك كان للحوادث المرورية فصول حزينة، ومنها حادثة سقوط حافلة النقل الجماعي في 15-2-1429 من على ارتفاع 40 مترا وراح ضحيتها حوالي 26 شخصا، بينهم أطفال، وغير ذلك من الحوادث المأساوية الأخرى، وحوادث شبه يومية على مدار العام وضحايا بين وفيات وإصابات.

مطالب أهالي عسير

- اعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار

- إعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار

- إنشاء ميزان لقياس حمولة الشاحنات

- صيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكا