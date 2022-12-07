أمير المدينة يشدد على تعزيز كفاءة الانفاق

وأكد أمير المنطقة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستويات قياسية جديدة تتواكب مع التطلعات، وتطوير الممارسات في مجال الشؤون الإدارية والمالية على مستوى إمارات المناطق، في ظل دعم ومتابعة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع في تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع.
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