أمير المدينة يشدد على تعزيز كفاءة الانفاق

التقى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية خالد بن عبد الرحمن أبا حسين، ومديري الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق المشاركين في أعمال الاجتماع السنوي لمدراء عموم الشؤون الإدارية والمالية في إمارات المناطق، الذي تستضيفه إمارة المنطقة.

وأكد أمير المنطقة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستويات قياسية جديدة تتواكب مع التطلعات، وتطوير الممارسات في مجال الشؤون الإدارية والمالية على مستوى إمارات المناطق، في ظل دعم ومتابعة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع في تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع.